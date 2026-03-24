日本時間２２時４５分に米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）22:45 予想51.2前回51.6（製造業PMI・速報値) 予想52.1前回51.7（非製造業PMI・速報値) 予想52.1前回51.9（コンポジットPMI・速報値)