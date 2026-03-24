きょうの為替市場、前日のドルの戻り売りは一服し、ドル円は１５８円台後半に上昇している。前日のトランプ大統領の投稿で市場の雰囲気は急変。大統領は、イランのエネルギーインフラへの軍事攻撃を５日間延期すると投稿。従来は４８時間以内の攻撃を示唆していた。 ただ、イランは表向き協議を否定しており、事態は流動的との見方に変化はなく、見通しが明確になるまでは緊張した状況は続くとの見方が多い。トランプ