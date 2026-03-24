フランスサッカー連盟(FFF)は23日、国際親善試合に臨むフランス代表において、DFウィリアン・サリバ(アーセナル)が負傷のために不参加となり、代わってDFマクサンス・ラクロワ(クリスタル・パレス)を追加招集したことを発表した。22日に開催されたカラバオ杯決勝マンチェスター・C戦に先発フル出場したものの、試合後に左足首の痛みが再発。治療と最低10日間の休養が必要だと判断されたようだ。アメリカ遠征を行うフランスは