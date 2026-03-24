普段は、内科・小児科・在宅医療を行うクリニックを開業し、糖尿病や内分泌を中心とした内科診療に携わっています。また、美容皮膚科クリニックでは勤務医として診療を行い、医療の視点から美容にも関わっています。プライベートでは1児の母でもあり、仕事と子育てに慌ただしい毎日を過ごしています。趣味はバイオリンで、忙しい日々の中でも音楽に触れる時間がリフレッシュになっています。医師を目指したきっかけは、学生時代の