タレントの岡田結実(25)が24日、自身のインスタグラムを更新。子供との2ショットを公開した。岡田は今年2月に第1子出産を公表。この日は「なんだかんだ初めての赤ちゃんとのツーショット投稿」とつづり、顔はスタンプで隠されているものの、子供を抱っこする写真をアップした。子供の成長について「日々ミルクを飲む量が増えていくのに成長を感じながらちりつものミルク缶とオムツのお金に驚いてます」とし、「可愛い可愛い