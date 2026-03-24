【イスタンブール共同】イラン大統領府は24日、殺害された最高安全保障委員会（SNSC）のラリジャニ事務局長の後任に、革命防衛隊元副司令官のゾルガドル氏を任命したと発表した。ゾルガドル氏は保守強硬派とされる。ラリジャニ氏はイスラエルによる攻撃で死亡した。ラリジャニ氏は最高指導者だった故ハメネイ師の最側近の実力者で、国防、外交の政策全般を統括していた。