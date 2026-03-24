3月23日、テレビ朝日の松岡朱里（じゅり）アナウンサーが自身のInstagramを更新。休み中の沖縄旅行を満喫するプライベートショットを公開し、ファンから歓声があがっている。3月16日、松岡アナがアシスタントMCを務める『羽鳥慎一モーニングショー』（テレビ朝日系）では、司会の羽鳥慎一アナウンサーが「今週、松岡さん、お休みです」と発表し、松岡アナの8期上の先輩である桝田沙也香アナウンサーが同日から代役を務めた。