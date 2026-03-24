記事ポイント家庭用ながら16Jのハイパワー照射を実現した光美容器サファイアクリスタル×ペルチェ素子のダブル冷却で照射面を瞬時に10℃まで冷却付属のUVスタンドで照射面を除菌でき、家族やパートナーとのシェアも清潔 A-Stageのウェルネスブランド「Re・De（リデ）」から、光美容器「Re・De DuoClear IPL（リデ デュオクリア アイピーエル）」が2026年3月27日(金)に発売されます。16Jのハイパワー照射とダブル冷却性能、さ