記事ポイント電池不要でiPhoneの電波によりLEDが光る特許技術搭載の基板アートケース映画『ゴジラ×メカゴジラ』の3式機龍を0.1mmの配線パターンで緻密にデザイン同デザインのICカードケースも販売中 電子技販から、プリント基板の技術を活かした基板アート雑貨「FLASHシリーズ」の新作が登場しています。映画『ゴジラ×メカゴジラ』に登場する3式機龍をデザインしたiPhone 17Pro／17Pro Max用ケースと、ICカードケースが販売