日常生活や豊かな自然の描写の中で使われている言葉の「共通パーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？今回は、感覚に関する表現から、山で働く人の伝統的な呼称まで、4つの言葉を用意しました。共通する2文字は何か考えてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□える□□ん□□う□□りヒント：山で木を伐採することを職業として