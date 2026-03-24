歌手の鈴木亜美さんは3月24日、自身のInstagramを更新。美顔器を当てている姿を公開しました。【写真】すっぴんで美顔器を試す鈴木亜美「超美しくなっちゃいますね」鈴木さんは「美顔器やってみる」とつづり、1枚の写真を投稿。かわいらしいヘアピンで髪をとめ、美顔器を顔に当てています。すっぴんと思われますがとても美しく、肌もきれいです。コメントでは「使わなくても十分美肌なのに」「超美しくなっちゃいますね」「可愛い