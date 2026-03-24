【明治安田J1百年構想リーグ】東京ヴェルディ 0−0（PK：4−2） FC東京（3月22日／味の素スタジアム）【映像】ヴェルディ10番の「お誘いフットサル突破」東京ヴェルディのMF森田晃樹が天才的なプレーを披露。相手MFの足を狙って開かせる“お誘い股抜き”でのドリブル突破が、ファンの間でも話題沸騰だ。3月22日の明治安田J1百年構想リーグ第8節で、東京ヴェルディとFC東京が「東京ダービー」で対戦。0−0で90分間を終え、PK戦