記者会見で「被告には一生償ってもらいたい」と語る男性の長弟＝２４日、横須賀市内２０２５年４月に横須賀市内の交差点で乗用車を運転してオートバイと衝突し、同市在住の会社員の男性＝当時（４７）＝を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反（過失致死）の罪に問われた米海軍横須賀基地所属の米軍人で西太平洋水上艦隊司令部所属の男の被告（３３）の公判が２４日、横浜地裁横須賀支部（片多康裁判官）で開かれた。検察側は