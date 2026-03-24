フジテレビ系報道番組『日曜報道 THE PRIME』が22日に最終回を迎えたことを受け、元フジテレビで神奈川県知事の黒岩祐治氏が、自身のSNSで思いをつづった。1992年にスタートした『報道2001』から続く日曜朝の政治討論番組の系譜が幕を閉じたことに、「なんともやるせない気持ちでいっぱい」と率直な胸中を明かしている。黒岩祐治氏『報道2001』立ち上げ時のキャスターだった黒岩氏は「“NewsはNewとは言いながら、一番新しい過去を