女子プロレス・スターダムの上谷沙弥が２４日放送のテレビ東京系「開運！なんでも鑑定団春ＳＰ」（午後６時２５分）に出演。出品した「お宝」の高額鑑定に大喜びする一幕があった。この日の特番では「平成生まれのスターお宝鑑定大会」と題し、芸能界の若手スターたちが自慢のお宝を披露し、鑑定を仰いだ。「女子プロレス団体・スターダム『Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．』の上谷沙弥だ。今日はなんでも鑑定団に史上最大の悪夢を魅せ