スノーボードの女子アルペン種目で日本人初となる２季連続のＷ杯総合優勝を飾ったエース・三木つばき（浜松いわた信用金庫）は２４日、２０２５―２６年シーズンＷ杯を終えて羽田空港着の航空機で帰国した。今季は目標だった２月のミラノ・コルティナ五輪では６位で悔しさも味わったが、ともに２季連続となるＷ杯のパラレル大回転で種目別制覇とアルペン種目の総合優勝を飾った。２季連続で総合Ｖは日本人初の快挙だが、「目標