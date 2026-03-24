「ファーム・西地区、オリックス１−５阪神」（２４日、京セラドーム大阪）阪神が快勝した。「５番・左翼」でスタメン出場したドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝はプロ入り初の外野守備に就き、９回までフルイニング出場した。打っては三回１死二塁の好機で右前へ適時打を放った。四回２死一塁の場面では、ベネズエラ代表として世界一に輝いたオリックス・マチャドと対戦。５球目の１４７キロチェンジアップに