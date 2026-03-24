俳優の風間俊介（４２）が、４月７日発売の「週刊女性」（主婦と生活社）で新連載を開始することが２４日、発表された。連載のタイトルは「風間俊介風の向くまま、旅がたり」。隙あらば飛行機に乗り、日本のみならず世界中を飛び回っている風間さんが、旅にまつわるアレコレを語りつくす。海外ならではの驚きのエピソードやお役立ちライフハックなど、風間さんのリアルな体験談が満載。記念すべき第１回は４月７日発売の「