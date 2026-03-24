スノーボードW杯アルペン種目総合優勝から帰国した三木つばき＝24日、羽田空港スノーボード女子で2季連続となるアルペン種目のワールドカップ（W杯）総合優勝を達成した三木つばき（浜松いわた信用金庫）が24日、羽田空港に帰国し、今季を総括して「五輪を含めてもっといい結果を出したかったが、変わらずに応援してくれる方々の存在がいて、恵まれていると思えるシーズンだった」と感謝の思いを語った。金メダル候補として挑