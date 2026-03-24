モデルの益若つばさ(40)が24日、自身のインスタグラムを更新。友人モデルと撮ったというプリクラを公開した。益若は「平成ギャルメイクして菅野結以ちゃんとくみっきーとプリ撮ったよ！」と書き出し、モデルの菅野結以、くみっきーこと舟山久美子とのプリクラを公開。3人はかつてファッション誌「Popteen」の専属モデルを務めており「当時POPTEENの誌面でこの3人が並ぶことはなかったから激エモなのでは、、？目が合った瞬間