石原良純と小泉孝太郎がＭＣを務める「日本探求アカデミックバラエティ火曜の良純孝太郎」（テレビ朝日系）が２４日、放送された。現在の表参道ヒルズがある旧同潤会アパート跡地付近もぶらり歩き。アパートの建物を忠実に再現した「同潤館」前では、孝太郎が「僕のおじいちゃん、おばあちゃん、駆け落ちしてここに住んでた」と明かし、良純は「ええ〜っ？！」と仰天。続けて孝太郎は「鹿児島から祖父が東京に出てきたくらい