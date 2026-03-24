専用設計フレームで軽快なハンドリングを実現カワサキモータースジャパンは、海外で発表した新型モデル「KLE500 SE」を、2027年初頭頃に国内市場へ導入する予定であることを明らかにしました。このモデルは、ラリースタイルを取り入れたタフな外観が特徴で、ミドルクラスのアドベンチャーセグメントに向けた戦略的なモデルとして位置づけられています。【画像】超カッコいい！ これがカワサキ新型「アドベンチャー」モデルです