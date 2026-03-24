親から金銭的な支援をしてもらっている家庭もあるでしょうが、その見返りのようなイベントが行われることもあるそうです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『年1回の恒例行事で、私の両親と一緒に1泊旅行をしている。でも旦那が「今年は行きたくない」と言い出した。気を遣って疲れるのはわかる。私だって義両親と旅行なんて行きたくない。ただ両親はうちにかなりの援助をしてくれている。結婚式の費