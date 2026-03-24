西日本鉄道によると、24日午後8時10分ごろ、西鉄天神大牟田線の味坂（福岡県小郡市）−宮の陣（同県久留米市）間で、列車と女性が衝突した。女性はその場で死亡が確認された。一部区間で一時、運転を見合わせた。