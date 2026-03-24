乃木坂46の梅澤美波（27）、俳優の西垣匠（26）、女優の加藤小夏（26）が24日、都内で31日にスタートするトリプル主演ドラマ「失恋カルタ」（MBS制作、TVerなどで配信）のトークイベントに出席した。今作は、大学のボードゲームサークルで出会った男女3人が27歳でそれぞれ抱える恋の問題に向き合い、悩んでもがきながらも成長していく物語。梅澤は、恋も仕事も全力な恋多き女性を演じる。人物像は「自分の芯は持ちつつ一生懸命