菅田将暉さん（33）が23日、映画『人はなぜラブレターを書くのか』（4月17日公開）の完成披露試写会に、主演の綾瀬はるかさん（41）や細田佳央太さん（24）、妻夫木聡さん（45）たちと登場。オファーを受けた際の心境や、役作りについて話しました。映画は、綾瀬さん演じる主人公・寺田ナズナが、学生時代に亡くなった初恋相手に手紙を書くことから始まる物語。ナズナの初恋相手・富久信介役を細田さん、ナズナの夫・良一役を妻夫