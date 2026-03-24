【モデルプレス＝2026/03/24】GENERATIONSの小森隼が、3月24日、都内で開催されたTOKYO FM『SCHOOL OF LOCK！』新体制記者発表会に出席。28日に控えるイベント「SCHOOL OF LOCK！ 20th Anniversary MY GENERATION 2026 supported by マイナビ」への意気込みを語った。【写真】30歳LDHイケメン「色合いがキュート」紅白歌手からの直筆イラスト＆メッセージ◆「SCHOOL OF LOCK！」新体制記者発表会『SCHOOL OF LOCK！』は、“全国の