【モデルプレス＝2026/03/24】乃木坂46の賀喜遥香が3月24日、都内で開催されたTOKYO FM『SCHOOL OF LOCK！』新体制記者発表会に出席。28日に控えるイベント「SCHOOL OF LOCK！ 20th Anniversary MY GENERATION 2026 supported by マイナビ」への意気込みを語った。【写真】乃木坂46、スタイル際立つ夏衣装で“聖地”堂々降臨◆「SCHOOL OF LOCK！」新体制記者発表会『SCHOOL OF LOCK！』は、“全国の蒼き若者たちの未来の鍵（LOCK