【モデルプレス＝2026/03/24】乃木坂46の梅澤美波が24日、都内で開催されたドラマイズム「失恋カルタ」1話先行試写＆完成披露トークイベントに出席。共演者同士でも「まとめ役」を発揮していたというエピソードが明かされた。【写真】27歳乃木坂人気メンバー、素肌開放の上品ドレス姿◆梅澤美波、“同世代”共演者と「良い関係性を築けたら」本作は、芸人・作家のピース又吉直樹が、自身の朗読会で読むテキストとして書いた「失恋