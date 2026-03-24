乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。3月19日（木）の放送では、今月まで「乃木坂LOCKS!」の“和の講師”としてパーソナリティを務めた5期生・井上和について語りました。乃木坂46の賀喜遥香◆賀喜「にゃん来てね〜！」賀喜：皆さん、18日（水）はありがとうございました！ にゃん（井上和の愛称）と2人で生放送教室におじゃまさせていただい