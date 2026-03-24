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米１０年債利回りは４．３８４％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:41）（日本時間21:41）（%） 米2年債 3.893（+0.041） 米10年債4.384（+0.042） 米30年債4.957（+0.044） ドイツ3.019（+0.014） 英国4.936（+0.016） カナダ3.569（+0.026） 豪州5.044（-0.074） 日本2.257（-0.047） ※米債以外は10年物