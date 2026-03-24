あと1品に大活躍のツナの作りおき 作りおきをしていると、だんだんレシピがマンネリ化してきますよね。家族が好きな食材を使おうと思うと、どうしてもいつもの味に…。同じ食材を使っても、アレンジ次第で全く違うレシピが作れるということを、今回はツナを使ったレシピでご紹介したいと思います。 ほとんど和えるだけ！ ツナを使って、和洋中いろんな味つけやメニューが楽しめます。しかも、難しい工程はほぼなし！材料を和え