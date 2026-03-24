お笑いトリオ「トンツカタン」の森本晋太郎、お抹茶、櫻田佑の３人が２４日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで解散を電撃発表した。解散後も３人は芸人としての活動を続ける形となる。この日、「トンツカタンからのご報告」の表題のもと、並んで画面に登場した３人。冒頭、森本が「たくさんの話し合いを経まして今回、トンツカタン解散という結論に至りました」と発表。「応援していただいた皆様には悲しいお知らせになってし