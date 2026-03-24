私を何かと低学歴だからと見下し、周囲に得意げに妻の無能さを吹聴する夫…。パパを怖がって怯える息子の姿。私への攻撃だけでなく、幼い心まで壊そうとする彼の冷酷さに、もう一刻も耐えることができません…!?エリート夫の慢心が招く、子どもの「教育問題」の火種。静かに動き出す波乱の幕開けとは――。＞＞ 【まんが】妻を見下す夫の末路(ウーマンエキサイト編集部)