【ニューヨーク共同】24日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比39銭円安ドル高の1ドル＝158円76〜86銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1578〜88ドル、183円94銭〜184円04銭。中東情勢の先行きへの警戒感が根強く「有事のドル買い」が優勢となった。