お腹はいっぱいだけど胸はからっぽで…▶▶この作品を最初から読む衝撃的なお尻のビフォーアフター写真で多くの人を驚かせた主婦のかのまんさんが、超ポジティブなダイエットメンタルを醸成させるまでの道のりとは。SNSでのバズリを受け、インフルエンサーとなったかのまんさん。彼女は産後、ストレスからくる暴飲暴食がやめられず激太りしてしまったんだそう。気の抜けないワンオペ育児、変わっていく体型、うまくいか