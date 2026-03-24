＝LOVEが、4月1日にリリースする20thシングル「劇薬中毒」のカップリング曲「モラトリアム」のMVを公開した。 ■「モラトリアム」は爽やかなメロディに乗せて歌う切ないラブソング 諸橋沙夏がセンターを務める新曲「モラトリアム」は、この恋は叶わないとわかっているけれど、あと少しの時間だけ君のことを想って近くにいたいという想いを、爽やかなメロディに乗せて歌う切ないラブソング。 MVでは、過去の失恋から