【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ちゃんみなが、現在放送中のTVアニメ『【推しの子】』第3期オープニング主題歌として書き下ろした「TEST ME」を、自身初となる7インチレコードで6月24日に発売することが決定した。 ■7インチレコードはアニメ絵柄の特別仕様 本作は数量限定の完全生産限定盤としてリリースとなり、3月27日10時より各CDショップで予約開始となる。 また、今回リリースさ