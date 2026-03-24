24日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比50円安の5万2190円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万2252.28円に対しては62.28円安。出来高は7702枚となっている。 TOPIX先物期近は3552ポイントと前日比6ポイント高、TOPIXの現物終値比は7.67ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 52