福建省寧徳市で22日、スーパーマーケットの天井にある下水管が破裂し、店内が滝のような光景になる騒ぎがあった。中国メディアの正在新聞が伝えた。情報を寄せた男性によると、この騒ぎがあったのは男性が買い物をしていた22日夜のことで、天井からは異臭のする大量の液体が落ちてきた。これについて店の関係者は、「上の階にある飲食店の厨房で下水管が詰まり、それが原因で破裂した」と説明。また、事故原因の可能性として、下水