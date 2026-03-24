TOKYO FMのラジオ番組『SCHOOL OF LOCK!』（月〜金後10：00）の新体制記者発表会が24日、都内で行われた。このたび、約6年間パーソナリティーを務めたこもり校長（小森隼／GENERATIONS from EXILE TRIBE）が3月末をもって退任し、4月より現在教頭を務めるアンジー教頭（アンジェリーナ1/3）が第5代目校長に就任することが発表された。そして新教頭にはお笑い芸人の溝上たんぼが就任することが発表された。2020年4月から校長に