俳優の北川景子さん（39）が、自身が出演する新TVCMの発表会に登壇し、新年度の抱負を語りました。発表会で、新年度の抱負について北川さんは「上の娘が年長さんになるんですね。幼稚園が最後の年になるので、私もそういう生活を1日1日大切に一緒に過ごしたいなと思うので。とにかく健康に気を使って生きていきたいなって常に思っているので、この新年度からも元気に家庭もまわしていけるように、タンパク質をとって、プロテインを