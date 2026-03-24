アイドルグループ・乃木坂46の賀喜遥香が24日、TOKYO FMのラジオ番組『SCHOOL OF LOCK!』（月〜金後10：00）の新体制記者発表会に登場した。【集合ショット】豪華な面々！小森隼＆小森隼＆コレサワらが登場会見では、約6年間パーソナリティーを務めたこもり校長（小森隼／GENERATIONS from EXILE TRIBE）が3月末をもって退任し、4月より現在教頭を務めるアンジー教頭（アンジェリーナ1/3）が第5代目校長に就任することが発表