Mrs. GREEN APPLE・大森元貴さんの新曲が、日本テレビ系報道番組『news zero』の新たなテーマ曲に決定しました。今年10月で放送開始から満20年となる『news zero』。テーマ曲のタイトルは『催し』（もよおし）。3月30日放送の番組内で初オンエアされます。大森さんは、ソロ活動5周年を記念して、今年2月に1st Mini Albumをリリース。また3月公開の映画で主題歌を描き下ろすなどソロ活動の幅も広げています。