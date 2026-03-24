TOKYO FMのラジオ番組『SCHOOL OF LOCK!』（月〜金後10：00）の新体制記者発表会が24日、都内で行われ、新校長がアンジェリーナ1/3に、そして新教頭にはお笑い芸人の溝上たんぼが就任することが発表された。2005年にスタートした同番組で、史上初の女性校長が誕生した。【集合ショット】豪華な面々！小森隼＆小森隼＆コレサワらが登場新体制記者発表会にはまず、約6年間にわたり校長を務め2026年3月末で番組を卒業する“こも