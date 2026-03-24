フリーアナウンサーの亀蔦なごみが２４日、インスタグラムを更新。１７日に第一子の出産を報告したが、妊娠期間中に体重が２０キロ増えたことを明かした。亀蔦は妊娠期間を振り返り「妊娠が分かって泣いて喜んだのも束の間、吐き悪阻、匂い悪阻で一歩も動けずベッドで寝たきりになったことも。復活して、何もかもが美味しく感じて、食べ悪阻をいい理由に食べすぎて２０キロ増えて助産師さんに怒られたことも。後期になるにつれ