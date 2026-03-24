「ボートレースクラシック・ＳＧ」（２４日、蒲郡）大上卓人（３５）＝広島・１０９期・Ａ１＝がイン優勢の流れをストップさせた。初日は８Ｒまで全て逃げ決着。１号艇の強さが際立っていたが、９Ｒでは２コース差しでインを撃破した。「たまたまです。展開も良かった」と殊勝に話したが、初日３、１着としたように気配は良好だ。「重いと思いながらも進んでいるし、エンジンのポテンシャルはありそう」と相棒の確かさを感じ