けさ、東京・港区にある中国大使館の敷地内に陸上自衛官の身分証を持った男が侵入しました。捜査関係者によりますと、午前9時ごろ、港区の中国大使館の敷地内に自衛官の身分証を持った男がいるのを大使館の関係者が見つけ、取り押さえました。男はその後、大使館から連絡を受け、かけつけた警視庁の警察官に引き渡されました。男は陸上自衛官の身分証を持っていたということです。大使館の敷地内では刃物が1本見つかりましたが、け