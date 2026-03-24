お笑いコンビ「空気階段」の鈴木もぐら（38）が19日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。過去に罹患した病について語った。この日のテーマは「色々あった同期芸人」。2012年デビューの蛙亭、真空ジェシカ、オズワルド、さや香らが集いトーク、同期間での“ブレーク年表”を作成した。デビュー直後の項目では、蛙亭がエリートで既にテレビに出演していたと証言。「空気階段は？」と振られると、水川か