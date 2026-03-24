２４日午前９時頃、東京都港区元麻布の在日中国大使館の敷地内に男が侵入し、大使館職員に取り押さえられた。警視庁は同日夜、宮崎県の陸上自衛隊えびの駐屯地所属の３等陸尉の男（２３）（宮崎県えびの市）を建造物侵入容疑で逮捕した。発表によると、男は調べに容疑を認め、「大使に面会し、日本に対する強硬な発言を控えてほしいと伝えようと思った。受け入れられなかったら自決して驚かせようと思った」と供述しているとい